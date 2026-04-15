Polizei Münster

POL-MS: Unbekannter beraubt 45-Jährigen am Bremer Platz - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Nachdem am Dienstagabend (14.04., 19:50 Uhr) ein bislang unbekannter Mann einen 45-Jährigen am Bremer Platz beraubt hat, ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen.

Nach Angaben des 45-jährigen Mannes aus Tecklenburg bat der ihm flüchtig bekannte Gesuchte ihn in der Nähe eines Parkhauses nach Geld. Als der 45-Jährige ihm einen Geldschein geben wollte, entriss ihm der Mann die Geldbörse und wollte flüchten. Daraufhin kam es zu einem Handgemenge, infolgedessen der Unbekannte den Tecklenburger mit einer abgebrochenen Flasche leicht verletzte. Anschließend floh der Räuber mit der Geldbörse.

Der Gesuchte soll circa 1,80 Meter groß sein und zum Tatzeitpunkt einen schwarzen Bart und schwarze Kleidung getragen haben.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

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