POL-KA: (KA) Stadt- und Landkreis Karlsruhe - Prävention aktuell: Sicherheitstipps der Polizei Karlsruhe zum Start der Motorradsaison

Karlsruhe (ots)

Mit den ersten warmen Tagen beginnt für viele Motorradfahrende die neue Saison. Das Gefühl von Freiheit, die unmittelbare Verbindung zur Straße und das besondere Fahrerlebnis prägen für viele den Reiz des Motorradfahrens. Gleichzeitig steigt mit dem Saisonauftakt auch das Unfallrisiko.

Die polizeiliche Bilanz für das Jahr 2025 weist im Stadt- und Landkreis Karlsruhe 456 Verkehrsunfälle unter Beteiligung motorisierter Zweiräder aus. Dies entspricht einem Zuwachs von 8,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. In 254 Fällen waren die Zweiradfahrenden selbst die Unfallverursacher. Die Zahl der Unfälle mit Personenschaden stieg von 333 im Jahr 2024 auf 369 an. Insgesamt verzeichnete die Polizei 300 Leicht- und 74 Schwerverletzte. Vier Personen verunglückten tödlich.

Die Zahlen verdeutlichen den anhaltenden Handlungsbedarf in der Verkehrsunfallprävention. Die Polizei Karlsruhe wird daher auch weiterhin mit gezielten Motorradaktionen im Präsidiumsbereich präsent sein. Im Aktionsmonat Mai wird das Referat Prävention die Aufklärungsarbeit intensivieren und verstärkt das Gespräch mit Bikerinnen, Bikern und anderen Verkehrsteilnehmenden suchen.

Tipps und Hinweise für Motorradfahrende

Zum Saisonstart im März sollten Motorradfahrende bedenken, dass nicht nur die Maschinen eine mehrmonatige Winterpause hinter sich haben, sondern auch die eigene Fahrroutine erst wieder gefestigt werden muss.

Technikcheck:

Prüfen Sie den technischen Zustand Ihres Motorrads gründlich oder lassen Sie eine professionelle Inspektion durchführen.

Schutzausrüstung kontrollieren:

Entspricht der Helm der aktuellen ECE-Norm? Ein Helm sollte nach etwa fünf Jahren regelmäßiger Nutzung sowie nach Beschädigungen ersetzt werden. Motorradkleidung, Stiefel und Handschuhe gehören zur Standardausrüstung.

Sichtbarkeit erhöhen:

Für andere Verkehrsteilnehmende sind Motorräder nach der Winterpause wieder ein unbekanntes Bild auf den Straßen. Fahren Sie mit eingeschaltetem Licht und tragen Sie auffällige Schutzkleidung.

Fahrpraxis auffrischen:

Tasten Sie sich langsam heran. Fahren Sie aufmerksam, vorausschauend und behalten Sie die Geschwindigkeit im Blick. Ein Fahrsicherheitstraining kann helfen, Routine und Fahrgefühl zu verbessern.

Defensive Fahrweise:

Meiden Sie tote Winkel und rechnen Sie damit, dass Sie von anderen Verkehrsteilnehmenden übersehen werden. Verantwortung ist das oberste Gebot. Seien Sie locker und entspannt unterwegs. Denken Sie hinter die Kurve. Fahren Sie jede Strecke so, als wäre sie unbekannt. Auch Ihre Hausstrecke.

Gegenseitige Rücksichtnahme

Auch für andere Verkehrsteilnehmende sind Motorräder nach der Winterpause zunächst wieder ungewohnt im Straßenbild. Die Geschwindigkeit von Zweirädern wird häufig unterschätzt. Aufgrund ihrer schmalen Silhouette sind sie schwerer wahrnehmbar. Erhöhte Aufmerksamkeit und ein vorausschauender Fahrstil tragen zur Verkehrssicherheit bei.

Weitere Informationen zum sicheren Saisonstart finden Sie unter www.gib-acht-im-verkehr.de. Hinweise zum Schutz vor Diebstahl bietet die Seite www.polizei-beratung.de.

Für Rückfragen stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Referats Prävention beim Polizeipräsidium Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721 666-1201 zur Verfügung.

