PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Sachbeschädigungen an mehreren Fahrrädern - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Nacht auf Sonntag mehrere Fahrräder. Die Polizei sucht nach Zeugen und Geschädigten.

Nach bisherigen Erkenntnissen manipulierten die Unbekannten im Bereich der Klauprecht- und Hirschstraße an rund 20 Zweirädern. Die Taten dürften sich im Zeitraum von Samstagabend gegen 20:00 Uhr bis Sonntagmorgen gegen 10:00 Uhr zugetragen haben. Ob es sich bei der Täterschaft um eine einzelne oder mehrere Personen handelt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 1800 Euro geschätzt

Das Polizeirevier Südweststadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder ebenfalls von den Beschädigungen betroffen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 666 3411 zu melden.

Ogulcan Bozkurt, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 05.03.2026 – 11:46

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - Schwerverletzter Radfahrer nach Verkehrsunfall

    Karlsruhe (ots) - In den frühen Mittwochmorgenstunden kollidierten in Karlsruhe zwei Radfahrer miteinander, bei dem ein 74-jähriger Pedelec-Fahrer schwere Verletzungen erlitt. Nach aktuellem Ermittlungsstand fuhr der 74-Jährige gegen 07:40 Uhr mit seinem Pedelec auf der Sophienstraße in Richtung Innenstadt. Kurz nach der Kreuzung zur Reinhold-Frank-Straße setzte ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 09:39

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - Roller kollidiert mit Lkw

    Karlsruhe (ots) - Ein 65-jähriger Roller-Fahrer übersah am Mittwochmittag offenbar einen rückwärts einparkenden Lkw und kollidierte mit diesem. Ein 23-Jähriger fuhr gegen 15:30 Uhr mit seinem Lkw auf der Wiesenstraße in südliche Richtung. Auf Höhe einer Pension beabsichtigte er mit seinem Fahrzeug rückwärts auf den dortigen Parkplatz einzubiegen, bremste folglich bis zum Stillstand ab und kündigte dies wohl ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren