Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Sachbeschädigungen an mehreren Fahrrädern - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Nacht auf Sonntag mehrere Fahrräder. Die Polizei sucht nach Zeugen und Geschädigten.

Nach bisherigen Erkenntnissen manipulierten die Unbekannten im Bereich der Klauprecht- und Hirschstraße an rund 20 Zweirädern. Die Taten dürften sich im Zeitraum von Samstagabend gegen 20:00 Uhr bis Sonntagmorgen gegen 10:00 Uhr zugetragen haben. Ob es sich bei der Täterschaft um eine einzelne oder mehrere Personen handelt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 1800 Euro geschätzt

Das Polizeirevier Südweststadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder ebenfalls von den Beschädigungen betroffen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 666 3411 zu melden.

