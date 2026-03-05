PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Kronau/ Bad Schönborn
Ubstadt-Weiher - Alkoholisierte Fahrzeugführerin verursacht Verkehrsunfall - Polizei sucht nach Zeugen

Karlsruhe (ots)

Eine alkoholisierte Autofahrerin verursachte am späten Mittwochnachmittag einen Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 5 und flüchtete anschließend. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen fuhr die 43-jährige Mercedes-Fahrerin gegen 17:40 Uhr auf der A 5 von Hockenheim kommend in Richtung Bruchsal. Mehrere Zeugen nahmen die wohl unsichere Fahrweise der Frau wahr und alarmierten daraufhin die Polizei.

Im weiteren Verlauf soll die Beschuldigte kurz vor der Autobahnabfahrt Kronau einen gelben Kleinlastwagen touchiert und dabei offenbar nicht unerheblich beschädigt haben. Anschließend entfernte sich die 43-Jährige unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, verließ die Autobahn Höhe Kronau und fuhr weiter in Richtung Bad Schönborn.

Eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Bruchsal unterzog die Mercedes-Fahrerin kurz vor der Ortseinfahrt Stettfeld einer Verkehrskontrolle. Im Rahmen der anschließenden Maßnahmen ergaben sich Hinweise auf eine alkoholische Beeinflussung der Frau. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte schließlich einen Wert von rund 2 Promille.

Die 43-Jährige muss sich nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Zeugen und insbesondere der Geschädigte des gelben Kleinlastwagens werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bruchsal unter 07251 7260 zu melden.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

