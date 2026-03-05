PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Schwerverletzter Radfahrer nach Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots)

In den frühen Mittwochmorgenstunden kollidierten in Karlsruhe zwei Radfahrer miteinander, bei dem ein 74-jähriger Pedelec-Fahrer schwere Verletzungen erlitt.

Nach aktuellem Ermittlungsstand fuhr der 74-Jährige gegen 07:40 Uhr mit seinem Pedelec auf der Sophienstraße in Richtung Innenstadt. Kurz nach der Kreuzung zur Reinhold-Frank-Straße setzte ein 16-jähriger Radfahrer offenbar zum Überholen des Pedelec-Fahrers an.

In der Folge verlor der Pedelec-Fahrer mutmaßlich aufgrund des zu geringen Seitenabstandes des Radfahrers die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Ob sich die beiden Zweiräder im Zuge des Überholmanövers berührten, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Der 74-Jährige erlitt mehrere Hämatome sowie eine Fraktur im Oberkörperbereich. Ein alarmierter Rettungswagen transportierte den Verletzten für die weitere medizinische Versorgung in ein Krankenhaus. Der 16-Jährige blieb unverletzt.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt.

Ogulcan Bozkurt, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

