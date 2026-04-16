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Polizei Münster

POL-MS: Radfahrerin flüchtet nach Unfall im Kreuzviertel - Polizei bittet um Hinweise

Münster (ots)

Am Dienstag (14.04., 12:15 Uhr) ist eine bislang unbekannte Radfahrerin in der Dettenstraße im Kreuzviertel mit dem Pkw einer 77-jährigen Münsteranerin sowie mutmaßlich mit einem weiteren Auto kollidiert und hat sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise.

Nach Angaben der 77-Jährigen befuhr sie die Dettenstraße in Richtung Hoyastraße, als die unbekannte Frau auf dem Fahrrad, von der Hoystraße kommend, nach rechts in die Dettenstraße abbog und sich dem Auto der Münsteranerin plötzlich frontal näherte. Die 77-Jährige stoppte ihren Pkw. Der Radfahrerin gelang es nicht mehr zu bremsen. Es kam zum Zusammenstoß, die Radfahrerin stürzte. Nach dem Unfall unterhielten sich die beiden Beteiligten sowie hinzugeeilte Zeugen zunächst über das weitere Vorgehen. Als das Gespräch auf die Anzeigenaufnahme und die Polizei gelenkt wurde, entfernte sich die Radfahrerin jedoch in südliche Richtung.

Die hinzugerufenen Polizisten stellten frische Unfallschäden nicht nur an dem Auto der 77-Jährigen, sondern zudem auch an einem weiteren Auto fest, das an der Unfallörtlichkeit parkte.

Die gesuchte Radfahrerin ist circa 55 bis 60 Jahre alt, etwa 1,66 bis 1,68 Meter groß und hat braune Augen sowie dunkle Haare. Zum Zeitpunkt des Unfalls trug sie eine helle, lange Jacke und eine orangefarbene Mütze. Die Unbekannte war auf einem schwarzen Damenfahrrad unterwegs. Nach Angaben der 77-Jährigen wirkte ihre Aussprache "polnisch".

Hinweise möglicher weiterer Zeugen nimmt die Polizei unter der Rufnummer (0251) 275-0 entgegen.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

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