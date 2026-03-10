PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sachbeschädigung durch Graffiti

Lingen (ots)

Am 27.02.2026, im Zeitraum von 15:00 Uhr bis 16:30 Uhr, kam es im Stadtgebiet Lingen an der Wilhelm-Berning-Straße, in Sichtweite zum Polizeidienstgebäude, zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti. Hier haben bislang unbekannte Täter an einen unmittelbar an der genannten Straße befindlichen Gartenzaun mittels blauer Sprühfarbe den Schriftzug "ACAB" angebracht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Lingen unter der Telefonnummer 0591/87-0 in Verbindung zu setzten. / eot

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

