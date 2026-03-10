PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zusammenstoß zweier Radfahrer auf Leinpfad

Lingen (ots)

Am Montagnachmittag, 9. März 2026, kam es gegen 14:35 Uhr auf dem Leinpfad entlang des Dortmund-Ems-Kanals zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern.

Ein 71-jähriger Mann war mit seinem Rennrad aus Lingen kommend in Richtung Meppen unterwegs. Zeitgleich befuhr eine 56-jährige Frau mit ihrem Pedelec den Leinpfad in entgegengesetzter Richtung. In einer Kurve zwischen Lingen-Biene und Geeste-Osterbrock kam es im Begegnungsverkehr zum Zusammenstoß der beiden Beteiligten.

Der 71-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen, die 56-Jährige wurde leicht verletzt. Beide wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Unfall ereignete sich im Bereich einer S-Kurve auf dem asphaltierten Leinpfad entlang des Dortmund-Ems-Kanals.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Polizeidienststelle.
zuständige Polizeidienststelle.

