Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Lingen - Zusammenstoß zweier Radfahrer auf Leinpfad
Lingen (ots)
Am Montagnachmittag, 9. März 2026, kam es gegen 14:35 Uhr auf dem Leinpfad entlang des Dortmund-Ems-Kanals zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern.
Ein 71-jähriger Mann war mit seinem Rennrad aus Lingen kommend in Richtung Meppen unterwegs. Zeitgleich befuhr eine 56-jährige Frau mit ihrem Pedelec den Leinpfad in entgegengesetzter Richtung. In einer Kurve zwischen Lingen-Biene und Geeste-Osterbrock kam es im Begegnungsverkehr zum Zusammenstoß der beiden Beteiligten.
Der 71-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen, die 56-Jährige wurde leicht verletzt. Beide wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.
Der Unfall ereignete sich im Bereich einer S-Kurve auf dem asphaltierten Leinpfad entlang des Dortmund-Ems-Kanals.
