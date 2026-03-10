Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Einbruch in Einfamilienhaus

Lingen (ots)

Am Montag, 9. März 2026, kam es zwischen 17:45 Uhr und 20:20 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Föhrenweg in Lingen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Wohnhaus. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertgegenständen.

Der entstandene Gesamtschaden wird derzeit auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich des Föhrenwegs gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell