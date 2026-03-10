PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Einbruch in Einfamilienhaus

Lingen (ots)

Am Montag, 9. März 2026, kam es zwischen 17:45 Uhr und 20:20 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Föhrenweg in Lingen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Wohnhaus. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertgegenständen.

Der entstandene Gesamtschaden wird derzeit auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich des Föhrenwegs gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 10.03.2026 – 07:58

    POL-EL: Lathen - Unbekannte versuchen in Wohnhaus einzubrechen

    Lathen (ots) - Zwischen Mittwoch, 4. März 2026, 15:00 Uhr, und Samstag, 7. März 2026, 16:00 Uhr, haben bislang unbekannte Täter versucht, in ein Wohnhaus an der Mozartallee in Lathen einzubrechen. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten die Täter gewaltsam, sich Zugang zu dem Gebäude zu verschaffen. Es gelang ihnen jedoch nicht, in das Haus einzudringen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 07:57

    POL-EL: Salzbergen - Einbruchversuch in Einfamilienhaus

    Salzbergen (ots) - Am frühen Montagmorgen, 9. März 2026, kam es gegen 03:34 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Uferstraße in Salzbergen. Bislang unbekannte Täter versuchten gewaltsam, eine Tür des Hauses zu öffnen. Dabei löste die Alarmanlage aus, wodurch die Täter offenbar von ihrem Vorhaben abließen und flüchteten. Die Bewohnerin des Hauses befand sich zum Zeitpunkt der Tat ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 07:56

    POL-EL: Lingen - Räder und Fahrzeugteile von Autohausgelände gestohlen

    Lingen (ots) - Zwischen Samstag, 7. März 2026, 13:00 Uhr, und Montag, 9. März 2026, 06:30 Uhr, kam es auf dem Gelände eines Autohauses an der Frerener Straße in Lingen zu einem größeren Diebstahl. Bislang unbekannte Täter betraten das Betriebsgelände und entwendeten von mehreren hochwertigen Fahrzeugen Kompletträder, Alufelgen sowie Bremsenteile. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren