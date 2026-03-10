Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Unbekannte versuchen in Wohnhaus einzubrechen

Lathen (ots)

Zwischen Mittwoch, 4. März 2026, 15:00 Uhr, und Samstag, 7. März 2026, 16:00 Uhr, haben bislang unbekannte Täter versucht, in ein Wohnhaus an der Mozartallee in Lathen einzubrechen.

Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten die Täter gewaltsam, sich Zugang zu dem Gebäude zu verschaffen. Es gelang ihnen jedoch nicht, in das Haus einzudringen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Telefonnummer 05932/72100 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell