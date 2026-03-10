Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Lathen - Unbekannte versuchen in Wohnhaus einzubrechen
Lathen (ots)
Zwischen Mittwoch, 4. März 2026, 15:00 Uhr, und Samstag, 7. März 2026, 16:00 Uhr, haben bislang unbekannte Täter versucht, in ein Wohnhaus an der Mozartallee in Lathen einzubrechen.
Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten die Täter gewaltsam, sich Zugang zu dem Gebäude zu verschaffen. Es gelang ihnen jedoch nicht, in das Haus einzudringen.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Telefonnummer 05932/72100 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell