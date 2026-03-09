Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfallflucht am Ootmarsumer Weg

Nordhorn (ots)

Zwischen Samstag, 7. März 2026, 15:00 Uhr, und Sonntag, 8. März 2026, 18:00 Uhr, kam es am Ootmarsumer Weg in Nordhorn, auf Höhe der Hausnummer 113, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen auf einer Hofeinfahrt abgestellten schwarzen Opel Corsa und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern.

Am Fahrzeug der Geschädigten konnten weiße Lackanhaftungen festgestellt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

