POL-EL: Schüttorf - Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden

Schüttorf (ots)

Zwischen Samstag, 7. März 2026, 23:30 Uhr, und Sonntag, 8. März 2026, 02:30 Uhr, kam es im Vierten Rundweg in Schüttorf zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen rangierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich hinter einem abgestellten Audi A6 Avant. Beim anschließenden Herausfahren touchierte er die gesamte Beifahrerseite des Fahrzeugs über eine Länge von etwa vier Metern. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am beschädigten Fahrzeug konnten rote Lackanhaftungen festgestellt und gesichert werden.

Der Sachschaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922/776600 zu melden.

