POL-EL: Haren - Mülltonnenbrand beschädigt Zaun

Haren (ots)

Am Sonntag, 8. März 2026, kam es gegen 15:20 Uhr in der Tannenstraße in Haren zu einem Brand.

Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten dort drei Mülltonnen in Brand. Das Feuer griff zudem auf einen angrenzenden Zaun sowie eine Regentonne über und beschädigte diese.

Der Brand konnte durch aufmerksame Nachbarn sowie die Feuerwehr Haren gelöscht werden. An allen drei Mülltonnen entstand Sachschaden.

