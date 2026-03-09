PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Mülltonnenbrand beschädigt Zaun

Haren (ots)

Am Sonntag, 8. März 2026, kam es gegen 15:20 Uhr in der Tannenstraße in Haren zu einem Brand.

Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten dort drei Mülltonnen in Brand. Das Feuer griff zudem auf einen angrenzenden Zaun sowie eine Regentonne über und beschädigte diese.

Der Brand konnte durch aufmerksame Nachbarn sowie die Feuerwehr Haren gelöscht werden. An allen drei Mülltonnen entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

