Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Nordhorn (ots)

Am Samstag, 7. März 2026, kam es zwischen 11:30 Uhr und 12:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Bentheimer Straße in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte auf bislang ungeklärte Weise einen dort abgestellten BMW 5er an der rechten Fahrzeugfront. Anschließend entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

