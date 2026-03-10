Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Räder und Fahrzeugteile von Autohausgelände gestohlen

Lingen (ots)

Zwischen Samstag, 7. März 2026, 13:00 Uhr, und Montag, 9. März 2026, 06:30 Uhr, kam es auf dem Gelände eines Autohauses an der Frerener Straße in Lingen zu einem größeren Diebstahl.

Bislang unbekannte Täter betraten das Betriebsgelände und entwendeten von mehreren hochwertigen Fahrzeugen Kompletträder, Alufelgen sowie Bremsenteile. Der entstandene Schaden wird derzeit auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Aufgrund der Größe und Menge des Diebesgutes geht die Polizei davon aus, dass für den Abtransport mindestens ein Transporter verwendet wurde.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Autohauses beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell