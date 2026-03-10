Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Einbruchversuch in Einfamilienhaus

Salzbergen (ots)

Am frühen Montagmorgen, 9. März 2026, kam es gegen 03:34 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Uferstraße in Salzbergen.

Bislang unbekannte Täter versuchten gewaltsam, eine Tür des Hauses zu öffnen. Dabei löste die Alarmanlage aus, wodurch die Täter offenbar von ihrem Vorhaben abließen und flüchteten.

Die Bewohnerin des Hauses befand sich zum Zeitpunkt der Tat gemeinsam mit ihren Kindern im Gebäude und wurde durch den Alarm geweckt. Ein Nachbar überprüfte anschließend gemeinsam mit ihr das Grundstück, konnte jedoch keine verdächtigen Personen oder Fahrzeuge feststellen.

Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen im Bereich der Uferstraße gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzbergen unter der Telefonnummer 05976/94855-0 zu melden.

