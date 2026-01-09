PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Mitsubishi entwendet +++ Einbrecher hebeln Balkontür auf +++ Einbruch in Mehrfamilienhaus +++ Briefkästen mit Pyrotechnik zerstört +++ Polizei stoppt Fahrer unter Drogeneinfluss

Hofheim (ots)

1.Mitsubishi entwendet,

Bad Soden am Taunus, Zum Quellenpark, Mittwoch, 07.01.2026, 21:15 Uhr bis Donnerstag, 08.01.2026, 10:30 Uhr

(ms)Von Mittwoch auf Donnerstag kam es in Bad Soden zu einer Entwendung von einem Fahrzeug. Zwischen 21:15 Uhr und 10:30 Uhr begaben sich die Diebe zu dem in der Straße "Zum Quellenpark" abgestellten blauen Mitsubishi Space Star mit dem amtlichen Kennzeichen MTK-R 940. Die Täter konnten mit diesem unerkannt vom Tatort fliehen. Hinweise zur Tat, den Tätern, dem Fahrzeug oder verdächtige Beobachtungen werden von der Eschborner Polizei unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 entgegengenommen.

2.Einbrecher hebeln Balkontür auf,

Hattersheim am Main, Okriftel, Rotkäppchenweg, Donnerstag, 08.01.2026, 19:30 Uhr bis 21:50 Uhr

(ms)Am Donnerstagabend brachen Unbekannte gewaltsam über die Balkontür in ein Reihenhaus im Hattersheimer Stadtteil Okriftel ein. Die Einbrecher gelangten zwischen 19:30 Uhr und 21:50 Uhr auf unbekannte Art und Weise auf den Balkon des Wohnhauses im Rotkäppchenweg und hebelten die Balkontür auf. Anschließend durchsuchten die Einbrecher das gesamte Haus, jedoch gibt es aktuell keine Hinweise darauf, dass etwas entwendet wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200, - Euro. Die zuständigen Ermittler der Kriminalpolizei nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

3.Einbruch in Mehrfamilienhaus,

Flörsheim am Main, Wicker, Fuchstanzstraße, Dienstag, 06.01.2026, 20:30 Uhr bis Donnerstag, 08.01.2026, 19:45 Uhr

(ms)Zwischen Dienstag und Donnerstag stiegen Einbrecher gewaltsam über das Schlafzimmer in eine Wohnung im Flörsheimer Ortsteil Wicker ein. Die unbekannten Täter gelangten in den vergangenen Tagen auf unbekannte Art und Weise über das Schlafzimmerfenster in ein Haus in der Fuchstanzstraße. Anschließend durchsuchten die Einbrecher das gesamte Haus, jedoch gibt es aktuell keine Hinweise darauf, dass etwas entwendet wurde. Die zuständigen Ermittler der Kriminalpolizei nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

4.Briefkästen mit Pyrotechnik zerstört,

Bad Soden am Taunus, Richard-Wagner-Straße, Donnerstag, 08.01.2026, 20:00 Uhr

(ms)Am Donnerstagabend zerstörten Unbekannte in Bad Soden mithilfe von Feuerwerkskörpern zwei Briefkästen. Gegen 20:00 Uhr zündeten die Täter in der Richard-Wagner-Straße Feuerwerkskörper und ließen diese in Briefkästen explodieren, wodurch diese beschädigt wurden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 400, - Euro. Die Polizei in Eschborn ermittelt und nimmt Hinweise zu den Verursachern unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 entgegen.

5.Polizei stoppt Fahrer unter Drogeneinfluss, Flörsheim am Main, Hauptstraße, Donnerstag, 08.01.2026, 15:26 Uhr

(ms)Am Donnerstagnachmittag gelang es der Polizei in Flörsheim einen unter dem Einfluss von Drogen stehenden Mann aus dem Verkehr zu ziehen. Gegen 15:25 Uhr befuhr ein 25 Jahre alter Flörsheimer mit seinem Pkw die Hauptstraße in Flörsheim am Main. Einer aufmerksamen Streife fiel das Fahrzeug auf. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle zeigten sich deutliche Anzeichen dafür, dass der Mann unter dem Einfluss von Cannabis und Amphetamin am Straßenverkehr teilgenommen hatte. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen lassen. Zudem stellten die Beamten fest, dass der 25-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der Fahrer wird sich nun einem Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell