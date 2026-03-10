PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Drei Fahrzeuge bei Auffahrunfall auf der B403 beteiligt

Nordhorn (ots)

Am Montagnachmittag, 9. März 2026, kam es gegen 14:50 Uhr auf der B403 in Fahrtrichtung Lingen zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Ein 88-jähriger Fahrer eines Mini Countryman übersah aus bislang ungeklärter Ursache einen Rückstau vor einer rot zeigenden Ampel im Bereich der Kreuzung B403/B213 und fuhr nahezu ungebremst auf einen vorausfahrenden Skoda Enyaq auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Skoda auf eine davor stehende Mercedes der E-Klasse geschoben, der von einem 70-jährigen Mann geführt wurde.

Der 88-jährige Fahrer des Mini sowie die 39-jährige Fahrerin des Skoda wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Eine 86-jährige Mitfahrerin im Mini erlitt schwere Verletzungen. Die Verletzten wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Da aus dem Mini Betriebsstoffe austraten, musste die B403 in beide Fahrtrichtungen vorübergehend voll gesperrt werden. Die Straßenmeisterei Nordhorn wurde zur Reinigung der Fahrbahn hinzugezogen.

Nach Abschluss der Reinigungsarbeiten konnte die Fahrbahn gegen 17:15 Uhr wieder freigegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 10.03.2026 – 07:59

    POL-EL: Lingen - Einbruch in Wohnhaus

    Lingen (ots) - Am Montag, 9. März 2026, kam es zwischen 16:00 Uhr und 21:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus am Hagebuttenweg in Lingen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Gebäude. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen wurden Bargeld und Schmuck entwendet. Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht abschließend fest. ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 07:58

    POL-EL: Lingen - Einbruch in Einfamilienhaus

    Lingen (ots) - Am Montag, 9. März 2026, kam es zwischen 17:45 Uhr und 20:20 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Föhrenweg in Lingen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Wohnhaus. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Der entstandene Gesamtschaden wird derzeit auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 07:58

    POL-EL: Lathen - Unbekannte versuchen in Wohnhaus einzubrechen

    Lathen (ots) - Zwischen Mittwoch, 4. März 2026, 15:00 Uhr, und Samstag, 7. März 2026, 16:00 Uhr, haben bislang unbekannte Täter versucht, in ein Wohnhaus an der Mozartallee in Lathen einzubrechen. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten die Täter gewaltsam, sich Zugang zu dem Gebäude zu verschaffen. Es gelang ihnen jedoch nicht, in das Haus einzudringen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren