Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Drei Fahrzeuge bei Auffahrunfall auf der B403 beteiligt

Nordhorn (ots)

Am Montagnachmittag, 9. März 2026, kam es gegen 14:50 Uhr auf der B403 in Fahrtrichtung Lingen zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Ein 88-jähriger Fahrer eines Mini Countryman übersah aus bislang ungeklärter Ursache einen Rückstau vor einer rot zeigenden Ampel im Bereich der Kreuzung B403/B213 und fuhr nahezu ungebremst auf einen vorausfahrenden Skoda Enyaq auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Skoda auf eine davor stehende Mercedes der E-Klasse geschoben, der von einem 70-jährigen Mann geführt wurde.

Der 88-jährige Fahrer des Mini sowie die 39-jährige Fahrerin des Skoda wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Eine 86-jährige Mitfahrerin im Mini erlitt schwere Verletzungen. Die Verletzten wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Da aus dem Mini Betriebsstoffe austraten, musste die B403 in beide Fahrtrichtungen vorübergehend voll gesperrt werden. Die Straßenmeisterei Nordhorn wurde zur Reinigung der Fahrbahn hinzugezogen.

Nach Abschluss der Reinigungsarbeiten konnte die Fahrbahn gegen 17:15 Uhr wieder freigegeben werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell