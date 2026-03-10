Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Einbruch in Wohnhaus

Lingen (ots)

Am Montag, 9. März 2026, kam es zwischen 16:00 Uhr und 21:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus am Hagebuttenweg in Lingen.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Gebäude. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume nach Wertgegenständen.

Nach ersten Erkenntnissen wurden Bargeld und Schmuck entwendet. Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht abschließend fest.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell