Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Esterwegen - Handtaschenraub in der Poststraße

Esterwegen (ots)

Am Mittwochabend, 4. März 2026, kam es gegen 18:30 Uhr in der Poststraße in Esterwegen zu einem Handtaschenraub.

Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 68-jährige Frau, die auf Gehhilfen angewiesen ist, zu Fuß unterwegs, nachdem sie zuvor Bargeld bei der Sparkasse abgehoben hatte. In Höhe der Poststraße wurde sie von zwei bislang unbekannten Männern angesprochen, ins Gesicht geschlagen und von hinten zu Boden gestoßen. Anschließend entrissen die Täter der Frau ihre umgehängte Handtasche.

In der Handtasche befanden sich unter anderem Bargeld. Die Täter flüchteten anschließend mit einem schwarzen BMW, in dem ein weiterer Mann mit laufendem Motor wartete, in Richtung Mühlenberg.

Das Opfer erlitt leichte Verletzungen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug geben können, sich bei der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 zu melden.

