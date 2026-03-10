PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Esterwegen - Handtaschenraub in der Poststraße

Esterwegen (ots)

Am Mittwochabend, 4. März 2026, kam es gegen 18:30 Uhr in der Poststraße in Esterwegen zu einem Handtaschenraub.

Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 68-jährige Frau, die auf Gehhilfen angewiesen ist, zu Fuß unterwegs, nachdem sie zuvor Bargeld bei der Sparkasse abgehoben hatte. In Höhe der Poststraße wurde sie von zwei bislang unbekannten Männern angesprochen, ins Gesicht geschlagen und von hinten zu Boden gestoßen. Anschließend entrissen die Täter der Frau ihre umgehängte Handtasche.

In der Handtasche befanden sich unter anderem Bargeld. Die Täter flüchteten anschließend mit einem schwarzen BMW, in dem ein weiterer Mann mit laufendem Motor wartete, in Richtung Mühlenberg.

Das Opfer erlitt leichte Verletzungen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug geben können, sich bei der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 10.03.2026 – 08:05

    POL-EL: Lingen - Zusammenstoß zweier Radfahrer auf Leinpfad

    Lingen (ots) - Am Montagnachmittag, 9. März 2026, kam es gegen 14:35 Uhr auf dem Leinpfad entlang des Dortmund-Ems-Kanals zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Ein 71-jähriger Mann war mit seinem Rennrad aus Lingen kommend in Richtung Meppen unterwegs. Zeitgleich befuhr eine 56-jährige Frau mit ihrem Pedelec den Leinpfad in entgegengesetzter Richtung. In einer Kurve zwischen Lingen-Biene und ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 08:04

    POL-EL: Nordhorn - Drei Fahrzeuge bei Auffahrunfall auf der B403 beteiligt

    Nordhorn (ots) - Am Montagnachmittag, 9. März 2026, kam es gegen 14:50 Uhr auf der B403 in Fahrtrichtung Lingen zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 88-jähriger Fahrer eines Mini Countryman übersah aus bislang ungeklärter Ursache einen Rückstau vor einer rot zeigenden Ampel im Bereich der Kreuzung B403/B213 und fuhr nahezu ungebremst auf ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 07:59

    POL-EL: Lingen - Einbruch in Wohnhaus

    Lingen (ots) - Am Montag, 9. März 2026, kam es zwischen 16:00 Uhr und 21:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus am Hagebuttenweg in Lingen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Gebäude. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen wurden Bargeld und Schmuck entwendet. Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht abschließend fest. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren