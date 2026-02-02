PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GE: Fußgängerin stößt mit Auto zusammen - Fahrer gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nach einer Kollision eines Autos mit einer Fußgängerin sucht die Polizei einen unbekannten Autofahrer sowie Zeugen des Vorfalls vom Samstag, 31. Januar 2026, in Bulmke-Hüllen. Gegen 11.15 Uhr lief eine 34-jährige Gelsenkirchenerin an der Wanner Straße zu Fuß über einen Parkplatz, der an einem Kreisverkehr liegt, an den außerdem die Straßen Erlenbruch und Brüsseler Straße grenzen. Auf dem Parkplatz kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem weißen Auto und der Frau. Der unbekannte Fahrer erkundigte sich offenbar nach dem Befinden der 34-Jährigen. Da diese unter dem Eindruck des Geschehenen stand, entfernte sie sich, ohne zu antworten. Weil sie jedoch später Schmerzen verspürte, suchte die Frau ein Krankenhaus auf und anschließend eine Polizeiwache, um den Vorfall anzuzeigen.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen und bittet den Fahrer des weißen Fahrzeugs, sich zur Klärung des Sachverhaltes zu melden. Gesucht werden außerdem Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zu dem Auto oder dem unbekannten Fahrer machen können. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter 0209 365 6252 oder an die Leitstelle unter 0209 365 2160.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Merle Trippelsdorf
Telefon: +49 (0) 209 365-2011
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

