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Polizei Münster

POL-MS: Verkehrsunfall in Kinderhaus - Zwei Radfahrer leicht verletzt

Münster (ots)

Am Donnerstagmorgen (16.04., 07:50 Uhr) ist es an der Kreuzung Langebusch/Westhoffstraße zu einem Unfall zwischen zwei Radfahrern gekommen, bei dem beide leicht verletzt worden sind.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr die 51-jährige Radfahrerin den Gehweg der Straße "Langebusch" in Richtung Westhoffstraße, als ihr in der Kurve ein 70-jähriger Radfahrer entgegenkam, der auf der falschen Straßenseite fuhr. Die Radfahrer kollidierten, wodurch beide zu Fall kamen. Die 51-Jährige sowie der 70-Jährige verletzten sich leicht und begaben sich eigenständig in ärztliche Behandlung.

Die Polizei warnt, dass das Fahren entgegen der Fahrtrichtung zu gefährlichen Situationen sowohl für den Fahrer als auch für Unbeteiligte führen kann, und appelliert, die Verkehrsregeln einzuhalten.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

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