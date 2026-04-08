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Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Jugendlicher zeigt Zivilcourage und wird geschlagen - Bundespolizei sucht Zeugen

Esslingen (ots)

Als ein 16-Jähriger am Dienstagmittag (07.04.2026) einen Streit schlichten wollte, wurde er von einem unbekannten Verdächtigen geschlagen.

Gegen 15:25 Uhr befand sich der Geschädigte in einem Regionalzug auf der Fahrt von Reutlingen nach Esslingen, als er offenbar auf eine verbale Streitigkeit zwischen einem Mann und einer Frau aufmerksam wurde. Als er versucht haben soll, die streitenden Personen voneinander zu trennen, soll ihm der bislang unbekannte Mann mutmaßlich mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Beim Halt des Zuges am Bahnhof Esslingen flüchtete der Unbekannte. Der Jugendliche zog sich durch den Schlag eine leichte Verletzung zu und musste durch die Besatzung eines hinzugezogenen Rettungswagens medizinisch behandelt werden.

Die zuständige Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Körperverletzung. Zeugen werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Stuttgart in Verbindung zu setzen (Tel.: 0711 55049-1020 / E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de).

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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