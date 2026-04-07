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Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mann ohne Fahrschein flüchtet in S-Bahntunnel

Stuttgart (ots)

Nachdem ein 31-Jähriger am Sonntagmittag (05.04.2026) ohne Fahrschein in einer S-Bahn der Linie S2 angetroffen wurde, versuchte er zunächst über die Gleise zu flüchten. Im weiteren Verlauf kam es zu Handgreiflichkeiten und dem Einsatz von Pfefferspray.

Gegen 10:20 Uhr soll der Tatverdächtige mit gambischer Staatsangehörigkeit zunächst eine S-Bahn zwischen den Haltepunkten Universität und Schwabstraße genutzt haben. Im Rahmen der Fahrscheinkontrolle gab der Mann gegenüber dem Prüfdienst offenbar zunächst an, dass er seinen Fahrschein suchen müsse und spielte anschließend wohl vor, seinen Rucksack nach dem Ticket zu durchsuchen. Als die S-Bahn am Haltepunkt Schwabstraße hielt und sich die Türen öffneten, soll der 31-Jährige die Situation genutzt und in Richtung Bahnsteigende und Gleisbereich geflüchtet sein. Kurz nachdem der Tatverdächtige den Gleisbereich betreten hatte, kam ihm offenbar eine einfahrende S-Bahn der Linie S4 entgegen, was ihn mutmaßlich dazu bewegte, wieder auf den Bahnsteig zurückzukehren. Als der Verdächtige kurz darauf offenbar erneut den Anschein eines Fluchtversuchs machte, packte ihn ein 60-jähriger Mitarbeiter des Prüfdienstes am Rucksack. Daraufhin soll der 31-Jährige den deutschen Staatsangehörigen weggestoßen haben. Anschließend setzte ein 47-jähriger, syrischer Mitarbeiter des ebenfalls anwesenden Sicherheitsdienstes Pfefferspray gegen den Tatverdächtigen ein. Eintreffende Streifen der Bundes- und Landespolizei konnten alle Beteiligten anschließend antreffen und den polizeilichen Maßnahmen unterziehen.

Ein Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des Verdachts der Leistungserschleichung und der gefährlichen Körperverletzung, wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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