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Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und der Bundespolizeiinspektion Stuttgart - mutmaßlicher Dieb in Haft

Stuttgart/Böblingen (ots)

Am Samstag (04.04.2026) wurde ein 26 Jahre alter Mann festgenommen, der im Verdacht steht, einen Diebstahl begangen zu haben.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der 26-Jährige gegen 12:50 Uhr mit einem Zug von Stuttgart nach Böblingen. Während der Fahrt soll der Tatverdächtige den Geldbeutel sowie die Powerbank aus dem Rucksack des Zugbegleiters entwendet und sich auf die Zugtoilette begeben haben. Hierbei befand sich der Rucksack offenbar unbeaufsichtigt im 1. Klasseabteil. Kurze Zeit später bemerkte der Zugbegleiter das Fehlen seiner Geldbörse und entdeckte Zeugenhinweisen zufolge diese ohne Bargeld auf der Toilette wieder. Alarmierte Beamte der Landes- und Bundespolizei trafen den mutmaßlichen Täter beim Halt des Zuges in Böblingen an und unterzogen ihn den polizeilichen Maßnahmen. Im Rahmen der Durchsuchung wurden bei ihm das zuvor entwendete Bargeld sowie die Powerbank aufgefunden. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete und in Vollzug setzte. Bundespolizisten brachten den 26-jährigen amerikanischen Staatsangehörigen anschließend in eine Justizvollzugsanstalt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Meriam Kielneker
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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