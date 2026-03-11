Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Dooringunfall auf dem Bockumer Weg

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Bei einem Dooringunfall zog sich eine 42-jährige Pedelecfahrerin am Dienstag, 10. März, leichte Verletzungen zu.

Gegen 14.40 Uhr befuhr sie den Bockumer Weg in westliche Fahrtrichtung. Auf Höhe der Posener Straße öffnete ein 39-jähriger Ahlener die Beifahrertür eines geparkten Seats. Es kam zum Zusammenstoß mit der Pedelecfahrerin. Ein Rettungswagen brachte sie mit ihren leichten Verletzungen zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. (bf)

