PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Dooringunfall auf dem Bockumer Weg

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Bei einem Dooringunfall zog sich eine 42-jährige Pedelecfahrerin am Dienstag, 10. März, leichte Verletzungen zu.

Gegen 14.40 Uhr befuhr sie den Bockumer Weg in westliche Fahrtrichtung. Auf Höhe der Posener Straße öffnete ein 39-jähriger Ahlener die Beifahrertür eines geparkten Seats. Es kam zum Zusammenstoß mit der Pedelecfahrerin. Ein Rettungswagen brachte sie mit ihren leichten Verletzungen zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 11.03.2026 – 08:03

    POL-HAM: Peugeot auf Parkplatz beschädigt

    Hamm-Rhynern (ots) - Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte am Dienstag, 10. März, in der Zeit zwischen 12 Uhr und 19.30 Uhr einen geparkten Peugeot an der Ursulastraße. Das Auto wies diverse Kratzer auf der Beifahrerseite auf. Der entstandene Schaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Hinweise zu dem Unfalllverursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 08:10

    POL-HAM: Einbruch in Werkstatthalle

    Hamm-Mitte (ots) - Bislang unbekannte Einbrecher verschafften sich zwischen Freitag, 6. März, 16 Uhr, und Montag, 9. März, 7.15 Uhr, gewaltsam Zugang zu einer Werkstatthalle im Tom-Mutters-Weg. Durch das Beschädigen mehrerer Glaselemente gelangten der oder die Unbekannten gewaltsam in die Werkstatt und entwendeten Arbeitsmaterialien. Der Versuch innerhalb der Halle einen Büroschrank aufzuhebeln misslang. Anschließend ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 08:10

    POL-HAM: Container in Brand gesetzt - 45-Jähriger in Gewahrsam genommen

    Hamm-Mitte (ots) - Ein Container vor einer Pizzeria an der Werler Straße geriet am frühen Dienstagmorgen, 10. März, gegen 3.10 Uhr in Brand. Zeugenaussagen zufolge randalierte ein 45-jähriger Mann zunächst vor einem dortigen Wohnhaus und warf eine Bierflasche auf den Boden. Wenig später begab er sich in Richtung mehrerer Müllcontainer und zündete einen davon ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren