Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Container in Brand gesetzt - 45-Jähriger in Gewahrsam genommen

Hamm-Mitte (ots)

Ein Container vor einer Pizzeria an der Werler Straße geriet am frühen Dienstagmorgen, 10. März, gegen 3.10 Uhr in Brand.

Zeugenaussagen zufolge randalierte ein 45-jähriger Mann zunächst vor einem dortigen Wohnhaus und warf eine Bierflasche auf den Boden. Wenig später begab er sich in Richtung mehrerer Müllcontainer und zündete einen davon an.

Die alarmierte Feuerwehr erschien vor Ort und konnte den Brand schnell löschen. Es entstand Gebäudeschaden an der Hauswand der Pizzeria.

Einsatzkräfte der Polizei Hamm konnten den alkoholisierten Mann im unmittelbaren Nahbereich sitzend antreffen - ein Feuerzeug lag direkt neben ihm. Er wurde durch die Beamten in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wird nun wegen vorsätzlicher Brandstiftung ermittelt. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

