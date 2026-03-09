Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Erfolgreicher Schwerpunkteinsatz im Rahmen der Sicherheitskooperation

Hamm (ots)

Die Hammer Polizei führte am Freitag, 6. März, ab 19 Uhr einen Kontrolleinsatz in der Innenstadt durch. Im Rahmen der Sicherheitskooperation erhielt sie dabei Unterstützung von Kräften des Kommunalen Ordnungsdienstes.

Zunächst begaben sich die Polizistinnen und Polizisten zusammen mit dem Kommunalen Ordnungsdienst in den Nordring. Dort führten sie 19 Personen- und zwei Fahrradkontrollen durch. Gegen drei Personen wurde eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt. Die aufgefundenen Drogen wurden durch die Beamten sichergestellt. Bei einer Person wurde ein Einhandmesser entdeckt und sichergestellt. Gegen sie wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Zudem fertigten die Beamten eine Strafanzeige wegen Fundunterschlagung und Diebstahls an.

Im Bereich des Bahnhofsviertels überprüften die Einsatzkräfte am späten Abend 62 Personen. Unter anderem wurde eine Strafanzeige wegen des Diebstahls eines E-Scooters aufgenommen.

Bei der Überprüfung einer Shisha-Bar an der Nordstraße stellten die Einsatzkräfte insgesamt 23 Tabakumverpackungen sicher. Gegen den Betreiber wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung sowie zwei Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstößen gegen die Abgabenordnung und das Nichtraucherschutzgesetz eingeleitet. Darüber hinaus stellten Mitarbeiter des kommunalen Ordnungsdienstes gewerbliche Verstöße und Verstöße gegen den Brandschutz fest.

Anschließend widmeten sich die Einsatzkräfte der Poser- und Tunerszene. Der Schwerpunkt lag hierbei auf den Hauptunfallursachen sowie auf die Lärmbelästigung von hochmotorisierten Fahrzeugen. Insgesamt wurden 27 Verstöße festgestellt, unter anderem aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Abschließend kontrollierten die Beamten in der Waffen- und Messerverbotszone 51 Personen. Dabei sorgte die Kontrolle eines 42-jährigen Mannes auf der Südstraße für reichlich Arbeit. Bei dem Mann, gegen den ein personenbezogenes Waffentrageverbot besteht, konnten die Einsatzkräfte kurz nach Mitternacht ein Springmesser, Quarzhandschuhe sowie eine Fahrradkette mit einem selbstgebauten Griff sicherstellen. Zudem hatte er ein Behältnis mit augenscheinlichem Amphetamin bei sich.

Doch damit nicht genug: Gegen die Person lag ein Haftbefehl vor, den sie vor Ort direkt bezahlen konnte. Außerdem führte er ein Pedelec mit, das angeblich einem Freund gehören würde. Da er sich jedoch nicht mehr an den Namen seines Freundes erinnern konnte, stellten die Polizisten auch das Fahrrad sicher. Insgesamt fertigten die Beamten gegen den 42-Jährigen eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls.

Die Polizei Hamm wird neben ihren täglichen Präsenzmaßnahmen in der Innenstadt auch zukünftig weitere Einsätze dieser Art durchführen. (rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell