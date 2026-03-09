PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Falscher Handwerker erbeutet Schmuck und Bargeld

Hamm-Herringen (ots)

Ein falscher Handwerker täuschte am Samstag, 7. März, gegen 10.30 Uhr, eine Seniorin in ihrer Wohnung an der Fritz-Husemann-Straße und erbeutete Schmuck und Bargeld.

Der Trickdieb klingelte vormittags an der Wohnungstür der 87-Jährigen und gab sich als Handwerker aus. Da es angeblich Probleme mit dem Wasserzulauf gegeben habe und ein Wasserrohrbruch vorgefallen sei, müsse er die Wasseranschlüsse kontrollieren.

Hierzu begaben sich die Seniorin und der vermeintliche Handwerker in das Badezimmer, wo sie in der Badewanne und im Waschbecken das Wasser laufen ließen. Währenddessen verschafften sich weitere unbekannte Personen durch die vermutlich offengelassene Wohnungstür Zutritt zur Wohnung und durchsuchten sie nach möglichem Diebesgut.

Nachdem der Betrüger einen Anruf erhalten hatte und angab, dass mit dem Wasser alles in Ordnung sei, verließ er nach etwa 20 Minuten die Wohnung. Erst danach bemerkte die Bewohnerin, dass eine Kommode durchsucht worden war und sowohl Schmuck als auch Bargeld im dreistelligen Bereich entwendet worden waren.

Nach Angaben der 87-Jährigen ist der Mann zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß, hat kurze, dunkelbraune Haare und sprach akzentfrei Hochdeutsch. Er hatte dunkelbraune, kurze Haare und trug eine dunkle Weste mit hellgelben Streifen.

Hinweise zu dem Dieb nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

