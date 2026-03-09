PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 17-jähriger verursacht unter Drogen- und Alkoholeinfluss einen Alleinunfall

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein 17-jähriger Kleinkraftradfahrer verursachte am Sonntag, 8. März, gegen 18.50 Uhr unter Drogen- und Alkoholeinfluss einen Alleinunfall auf der Straße "Geneigge". Er befuhr die Straße laut eigenen Aussagen in östliche Richtung mit überhöhter Geschwindigkeit. Dann verlor die Kontrolle über sein Kleinkraftrad, kam links von der Fahrbahn ab und streifte einen Baum. Dabei verletzte er sich leicht.

Das Kleinkraftrad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 15.000 Euro. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren