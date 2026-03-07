PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Hamm-Heessen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurden am Freitag, gegen 19.45 Uhr, auf der Vogelstraße zwei Personen leicht verletzt. Zur Unfallzeit befuhr ein 42-jähriger Mann die Vogelstraße mit einem Skoda in Fahrtrichtung Süden. Zur gleichen Zeit befuhr eine 52-jährige Frau den Ennigerweg mit einem Opel in Fahrtrichtung Westen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Fahrzeugführer mussten jeweils mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ampelanlage war zur Unfallzeit nicht eingeschaltet. Die Fahrzeuge sind nicht mehr farbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme musste die Kreuzung vorübergehend gesperrt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 25000 Euro. (ag)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

