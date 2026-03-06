PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrerin von Mercedes erfasst und lebensgefährlich verletzt

Hamm-Pelkum (ots)

Ein folgenreicher Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstag, 5. März um 18:25 Uhr auf der Großen Werlstraße in Hamm-Pelkum. Zur Unfallzeit befuhr eine 65jährige Radfahrerin die Große Werlstraße in Fahrtrichtung Westen. Die Bönenerin beabsichtigte, an zwei geparkten Fahrzeugen vorbeizufahren. Diese waren ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt. Zeitgleich beabsichtigte eine 55jährige Mercedes-Fahrerin, ebenfalls an den geparkten Fahrzeugen vorbeizufahren. Aus bislang ungeklärten Umständen kam es zum Zusammenstoße zwischen dem Mercedes der Dortmunderin und der Radfahrerin. Infolge des Zusammenstoßes stürzte die Zweiradfahrerin und verletzte sich schwer. Sie wurden mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Hammer Krankenhaus verbracht. Zur Feststellung eines möglichen Einflusses von Betäubungsmitteln wurde die Entnahme einer Blutprobe bei der Mercedes-Fahrerin angeordnet. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Unfallaufnahme wurde durch ein Unfallaufnahmeteam der Polizei Münster unterstützt. Die Große Werlstraße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Sowohl der Mercedes als auch das Fahrrad wurden zur Beweissicherung beschlagnahmt. Die Verkehrsmaßnahmen der Polizei dauerten bis 22:30 Uhr an. Aufgrund der Sperrungen kam es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen. (nue)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

