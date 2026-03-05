Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Eine Leichtverletzte nach Unfall an Kreuzung

Hamm-Rhynern (ots)

Mit leichten Verletzungen kam eine 52-jährige VW-Fahrerin nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 4. März, im Kreuzungsbereich An der Lohschule/Eschenbuschstraße mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus.

Die Frau aus Hamm befuhr mit ihrem Auto die Eschenbuschstraße in westliche Richtung. An der Kreuzung beabsichtigte sie, die Kreuzung geradeaus in Richtung Haselnussstraße zu überqueren. Dabei kollidierte sie mit dem Seat einer 31-jährigen Frau aus Hamm, die die Straße "An der Lohschule" in nördliche Richtung befuhr.

Aufgrund des Zusammenstoßes war der VW nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von über 25.000 Euro.

Infolge des Unfalls brachte ein Rettungswagen die 52-Jährige zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus. (rv)

