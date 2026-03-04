Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ein Schwerverletzter nach Abbiegeunfall

Hamm-Heessen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend, 3. März, an der Einmündung Münsterstraße / Op'n Spitol verletzte sich ein Motorradfahrer schwer.

Gegen 18.55 Uhr befuhr ein 24-jähriger Mann aus Hamm mit seinem Renault die Straße "Op'n Spitol" in westliche Richtung. An der Einmündung beabsichtigte er, nach links in Richtung Süden auf die Münsterstraße abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der Suzuki eines 22-jährigen Hammers, der die Münsterstraße in nördliche Richtung befuhr.

Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 5.500 Euro geschätzt. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Aufgrund der Kollision verletzte sich der 22-jährige Hammer schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Hammer Krankenhaus. (rv)

