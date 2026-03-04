PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ein Schwerverletzter nach Abbiegeunfall

Hamm-Heessen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend, 3. März, an der Einmündung Münsterstraße / Op'n Spitol verletzte sich ein Motorradfahrer schwer.

Gegen 18.55 Uhr befuhr ein 24-jähriger Mann aus Hamm mit seinem Renault die Straße "Op'n Spitol" in westliche Richtung. An der Einmündung beabsichtigte er, nach links in Richtung Süden auf die Münsterstraße abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der Suzuki eines 22-jährigen Hammers, der die Münsterstraße in nördliche Richtung befuhr.

Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 5.500 Euro geschätzt. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Aufgrund der Kollision verletzte sich der 22-jährige Hammer schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Hammer Krankenhaus. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 04.03.2026 – 11:17

    POL-HAM: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und drei Leichtverletzten

    Hamm-Herringen (ots) - Bei einem Auffahrunfall an der Dortmunder Straße verletzten sich am Dienstag, 3. März, zwei Frauen und ein Junge leicht. Gegen 16.25 Uhr befuhr eine 25-jährige Frau aus Höxter mit ihrem Mercedes die Dortmunder Straße stadtauswärts. Auf Höhe der Anschlussstelle zur A1 bremste sie aufgrund einer rot zeigenden Ampel verkehrsbedingt ab. Eine ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 11:15

    POL-HAM: Auffahrunfall auf dem Westring

    Hamm-Mitte (ots) - Bei einem Auffahrunfall auf dem Westring am Dienstag, 3. März, verletzten sich drei Männer in einem Mercedes leicht. Gegen 14.30 Uhr befuhr ein 57-jähriger Mann mit seinem Mercedes den Westring in südöstlicher Richtung. Aufgrund eines Rückstaus bremste der Hammer sein Fahrzeug bis zum Stillstand ab. Ein 21-jähriger VW-Fahrer aus Hamm übersah dies und fuhr auf den Mercedes auf. Es entstand ein ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 11:14

    POL-HAM: Einbruch in Bungalow

    Hamm-Rhynern (ots) - Ein Bungalow an der Albert-Einstein-Straße war am Dienstag, 3. März, zwischen 10 Uhr und 12.10 Uhr das Ziel unbekannter Einbrecher. Nachdem sich die Unbekannten durch das Aufhebeln eines Fensters gewaltsam Zutritt verschafft hatten, durchsuchten sie mehrere Räume. Anschließend flüchteten sie mit Schmuck und Silbermünzen als Diebesgut in unbekannte Richtung. Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter der E-Mail-Adresse ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren