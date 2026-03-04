Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und drei Leichtverletzten

Hamm-Herringen (ots)

Bei einem Auffahrunfall an der Dortmunder Straße verletzten sich am Dienstag, 3. März, zwei Frauen und ein Junge leicht.

Gegen 16.25 Uhr befuhr eine 25-jährige Frau aus Höxter mit ihrem Mercedes die Dortmunder Straße stadtauswärts. Auf Höhe der Anschlussstelle zur A1 bremste sie aufgrund einer rot zeigenden Ampel verkehrsbedingt ab. Eine hinter ihr fahrende 22-jährige BMW-Fahrerin aus Castrop-Rauxel tat es ihr gleich. Eine 53-jährige Frau aus München übersah dies mit ihrem Opel und fuhr auf den BMW auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW gegen den Mercedes gedrückt.

Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von über 50.000 Euro. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Bei den Kollisionen verletzten sich ein siebenjähriger Junge und eine 51-jährige Frau, die sich beide im Opel befanden, leicht. Sie wurden mit Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Die 25-jährige Frau aus Höxter verletzte sich ebenfalls leicht. Sie konnte nach ärztlicher Behandlung vor Ort wieder entlassen werden. (rv)

