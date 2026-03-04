PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Auffahrunfall auf dem Westring

Hamm-Mitte (ots)

Bei einem Auffahrunfall auf dem Westring am Dienstag, 3. März, verletzten sich drei Männer in einem Mercedes leicht.

Gegen 14.30 Uhr befuhr ein 57-jähriger Mann mit seinem Mercedes den Westring in südöstlicher Richtung. Aufgrund eines Rückstaus bremste der Hammer sein Fahrzeug bis zum Stillstand ab. Ein 21-jähriger VW-Fahrer aus Hamm übersah dies und fuhr auf den Mercedes auf.

Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von über 13.000 Euro. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Bei der Kollision wurden zwei 48-jährige und ein 50-jähriger Beifahrer im Mercedes leicht verletzt. Sie wurden mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 04.03.2026 – 11:14

    POL-HAM: Einbruch in Bungalow

    Hamm-Rhynern (ots) - Ein Bungalow an der Albert-Einstein-Straße war am Dienstag, 3. März, zwischen 10 Uhr und 12.10 Uhr das Ziel unbekannter Einbrecher. Nachdem sich die Unbekannten durch das Aufhebeln eines Fensters gewaltsam Zutritt verschafft hatten, durchsuchten sie mehrere Räume. Anschließend flüchteten sie mit Schmuck und Silbermünzen als Diebesgut in unbekannte Richtung. Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter der E-Mail-Adresse ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 08:22

    POL-HAM: Neunjähriger nach Verkehrsunfall leicht verletzt

    Hamm-Pelkum (ots) - Ein neunjähriges Kind verletzte sich am Montag, 2. Februar, bei einem Verkehrsunfall auf der Wischerhöfener Straße leicht. Eine 43-jährige Hammerin befuhr gegen 7.30 Uhr mit ihrem VW die Wiescherhöfener Straße in östliche Richtung, als es zum Zusammenstoß mit dem Neunjährigen kam. Das Kind betrat zuvor vom südlichen Gehweg aus unvermittelt die Fahrbahn. Durch die Kollision stürzte der Junge ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren