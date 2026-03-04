Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Auffahrunfall auf dem Westring

Hamm-Mitte (ots)

Bei einem Auffahrunfall auf dem Westring am Dienstag, 3. März, verletzten sich drei Männer in einem Mercedes leicht.

Gegen 14.30 Uhr befuhr ein 57-jähriger Mann mit seinem Mercedes den Westring in südöstlicher Richtung. Aufgrund eines Rückstaus bremste der Hammer sein Fahrzeug bis zum Stillstand ab. Ein 21-jähriger VW-Fahrer aus Hamm übersah dies und fuhr auf den Mercedes auf.

Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von über 13.000 Euro. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Bei der Kollision wurden zwei 48-jährige und ein 50-jähriger Beifahrer im Mercedes leicht verletzt. Sie wurden mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. (rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell