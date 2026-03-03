Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Neunjähriger nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Pelkum (ots)

Ein neunjähriges Kind verletzte sich am Montag, 2. Februar, bei einem Verkehrsunfall auf der Wischerhöfener Straße leicht.

Eine 43-jährige Hammerin befuhr gegen 7.30 Uhr mit ihrem VW die Wiescherhöfener Straße in östliche Richtung, als es zum Zusammenstoß mit dem Neunjährigen kam. Das Kind betrat zuvor vom südlichen Gehweg aus unvermittelt die Fahrbahn.

Durch die Kollision stürzte der Junge zu Boden und verletzte sich leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus gebracht. (rv)

