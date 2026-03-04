Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Bungalow

Hamm-Rhynern (ots)

Ein Bungalow an der Albert-Einstein-Straße war am Dienstag, 3. März, zwischen 10 Uhr und 12.10 Uhr das Ziel unbekannter Einbrecher.

Nachdem sich die Unbekannten durch das Aufhebeln eines Fensters gewaltsam Zutritt verschafft hatten, durchsuchten sie mehrere Räume.

Anschließend flüchteten sie mit Schmuck und Silbermünzen als Diebesgut in unbekannte Richtung.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zum Einbruch und zu verdächtigen Personen entgegen. (rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell