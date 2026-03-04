Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Nach Ladendiebstahl: 52-Jähriger festgenommen

Hamm-Mitte (ots)

Einsatzkräfte der Polizei Hamm nahmen am Dienstag, 3. März, einen 52-jährigen Mann nach einem Ladendiebstahl fest.

Der Mann aus Hamm hatte zuvor gegen 16 Uhr Parfum aus einem Drogeriemarkt an der Weststraße entwendet und war anschließend geflüchtet.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte der flüchtige Ladendieb im Nordringpark angetroffen werden. Eine Überprüfung seiner Personalien ergab, dass gegen ihn ein offener Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Hagen vorlag.

Die zuvor entwendete Ware wurde durch die Einsatzkräfte in den Drogeriemarkt zurückgebracht. Der Mann wurde festgenommen und der JVA Hamm zugeführt. (rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell