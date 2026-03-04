PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Nach Ladendiebstahl: 52-Jähriger festgenommen

Hamm-Mitte (ots)

Einsatzkräfte der Polizei Hamm nahmen am Dienstag, 3. März, einen 52-jährigen Mann nach einem Ladendiebstahl fest.

Der Mann aus Hamm hatte zuvor gegen 16 Uhr Parfum aus einem Drogeriemarkt an der Weststraße entwendet und war anschließend geflüchtet.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte der flüchtige Ladendieb im Nordringpark angetroffen werden. Eine Überprüfung seiner Personalien ergab, dass gegen ihn ein offener Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Hagen vorlag.

Die zuvor entwendete Ware wurde durch die Einsatzkräfte in den Drogeriemarkt zurückgebracht. Der Mann wurde festgenommen und der JVA Hamm zugeführt. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

  • 04.03.2026 – 11:19

    POL-HAM: Ein Schwerverletzter nach Abbiegeunfall

    Hamm-Heessen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend, 3. März, an der Einmündung Münsterstraße / Op'n Spitol verletzte sich ein Motorradfahrer schwer. Gegen 18.55 Uhr befuhr ein 24-jähriger Mann aus Hamm mit seinem Renault die Straße "Op'n Spitol" in westliche Richtung. An der Einmündung beabsichtigte er, nach links in Richtung Süden auf die Münsterstraße abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit ...

  • 04.03.2026 – 11:17

    POL-HAM: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und drei Leichtverletzten

    Hamm-Herringen (ots) - Bei einem Auffahrunfall an der Dortmunder Straße verletzten sich am Dienstag, 3. März, zwei Frauen und ein Junge leicht. Gegen 16.25 Uhr befuhr eine 25-jährige Frau aus Höxter mit ihrem Mercedes die Dortmunder Straße stadtauswärts. Auf Höhe der Anschlussstelle zur A1 bremste sie aufgrund einer rot zeigenden Ampel verkehrsbedingt ab. Eine ...

  • 04.03.2026 – 11:15

    POL-HAM: Auffahrunfall auf dem Westring

    Hamm-Mitte (ots) - Bei einem Auffahrunfall auf dem Westring am Dienstag, 3. März, verletzten sich drei Männer in einem Mercedes leicht. Gegen 14.30 Uhr befuhr ein 57-jähriger Mann mit seinem Mercedes den Westring in südöstlicher Richtung. Aufgrund eines Rückstaus bremste der Hammer sein Fahrzeug bis zum Stillstand ab. Ein 21-jähriger VW-Fahrer aus Hamm übersah dies und fuhr auf den Mercedes auf. Es entstand ein ...

