Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Schwerer Verkehrsunfall auf der Veistraße

Hamm-Heessen (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwoch, 4. März, auf der Veistraße.

Gegen kurz nach 9 Uhr befuhr eine 63-jährige Frau aus Hamm mit ihrem Ford Transit die Veistraße in westliche Richtung. Zwischen den Einmündungen zur Goldsternstraße sowie Nelkenstraße kam es zum Zusammenstoß mit einem 55-jährigen Fußgänger. Dieser stieg kurz zuvor aus dem Führerhaus seines am südlichen Fahrbahnrand abgeparkten Lkw aus.

Der 55-jährige Mann aus Hamm wurde dabei schwer verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus. Zum aktuellen Zeitpunkt besteht bei dem Mann Lebensgefahr.

Die Unfallaufnahme wurde durch ein Unfallaufnahmeteam aus Münster unterstützt. Für die Dauer der Maßnahmen war die Veistraße zwischen der Goldsternstraße und der Nelkenstraße bis 12 Uhr gesperrt. Polizeibeamte leiteten den Verkehr ab. (rv)

