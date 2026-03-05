Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einladung zum Pressetermin: Vorstellung der Verkehrsunfallbilanz 2025

Hamm (ots)

Am kommenden Montag, 11. März 2026, stellt das Polizeipräsidium Hamm die Verkehrsunfallstatistik für das Jahr 2025 vor.

Dazu laden wir interessierte Damen und Herren der Medien ein.

Die Verkehrsunfallbilanz wird Ihnen vom Behördenleiter Herrn Polizeipräsident Thomas Kubera und Frau Polizeioberrätin Ulrike Horn, Leiterin der Direktion Verkehr, präsentiert.

Die Pressekonferenz beginnt um 14 Uhr im Polizeipräsidium Hamm, Grünstraße 10, im Sitzungszimmer D 126.

Aus organisatorischen Gründen werden Pressevertreterinnen und -vertreter gebeten, sich vorab telefonisch oder per E-Mail bei der Pressestelle der Polizei Hamm anzumelden. (rv)

