Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Schwangere bei Unfall an Einmündung verletzt

Hamm-Heessen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Ahlener Straße/Maybachstraße verletzte sich am Donnerstag, 5. März, eine 19-jährige schwangere Frau leicht.

Gegen 17 Uhr befuhr ein 22-jähriger BMW-Fahrer aus Hamm die Ahlener Straße in Richtung Hessener Straße. Aufgrund des stockenden Verkehrs hielt er vor der Einmündung zur Maybachstraße an. Zur selben Zeit befand sich eine 36-jährige Opel-Fahrerin aus Hamm auf der Maybachstraße und beabsichtigte, nach links in Richtung Norden auf die Ahlener Straße abzubiegen.

Während des Abbiegevorgangs setzte der 22-Jährige seine Fahrt mit seinem BMW fort, woraufhin es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Es entstand ein Gesamtschaden von schätzungsweise über 7.500 Euro an beiden Fahrzeugen.

Die 19-jährige, schwangere Beifahrerin im BMW verletzte sich bei dem Verkehrsunfall leicht. Ein Rettungswagen brachte sie in ein örtliches Krankenhaus, welches sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. (rv)

