Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfallflucht auf der Oswaldstraße

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte am Donnerstag, 5. März, zwischen 14 und 17 Uhr einen geparkten VW Golf in der Oswaldstraße. Als der Fahrer zu seinem Fahrzeug zurückkehrte wies dieses diverse Dellen und Kratzer an der rechten Frontschürze auf. Der entstandene Schaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Hinweise zu dem Flüchtigen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

