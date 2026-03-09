PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Mit dem Fahrzeug zur Anzeigenerstattung - allerdings ohne gültige Fahrerlaubnis

Hamm-Mitte (ots)

Ein 34-jähriger Mann aus Hamm fiel am Samstag, dem 7. März, gleich doppelt auf:

Zunächst fiel der polizeibekannte Mann im Rahmen von Streitigkeiten bei einem Polizeieinsatz in der Viktoriastraße auf.

Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass seine Fahrerlaubnis durch die Fahrerlaubnisbehörde der Stadt Hamm zur Fahndung ausgeschrieben war.

Eine Sicherstellung konnte jedoch nicht erfolgen, da der Führerschein weder bei ihm noch an seiner Wohnanschrift aufgefunden werden konnte.

Kurze Zeit später fiel der 34-Jährige erneut auf:

Nach einer Anzeigenerstattung auf der Polizeiwache setzte er sich in sein Fahrzeug, startete den Motor und fuhr davon.

Eine Streifenwagenbesatzung traf den Mann an der Viktoriastraße Ecke Brüggenweg an.

Da er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. (ds)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

