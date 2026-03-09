Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Daimler-Fahrer kollidiert mit Ampelmast

Hamm-Pelkum (ots)

Ein 19-jähriger Daimler-Fahrer kam am Samstag, dem 7. März, nach der Kollision mit einem Ampelmasten im Kreuzungsbereich Kamener Straße/Weetfelder Straße mit leichten Verletzungen in ein Hammer Krankenhaus.

Der Mann aus Hamm befuhr mit seinem Wagen die Kamener Straße in nördlicher Richtung, als es im Kreuzungsbereich zur Kollision mit dem Ampelmast kam.

Durch den Zusammenstoß verletzte er sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Fahrbahn im Bereich der Unfallstelle gesperrt - der Daimler war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (ds)

