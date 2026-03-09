Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 56-Jährige wird Opfer von Love Scamming-Masche

Hamm-Uentrop (ots)

Ein angeblicher amerikanischer Musiker hat eine 56-jährige Frau aus Hamm mit der sogenannten Love Scamming-Masche um rund 20.000 Euro betrogen.

Im September 2023 nahm der "Musiker" über TikTok Kontakt mit der Frau auf. Anschließend wechselten sie zügig zu einem Messengerdienst. Von Anfang an forderte er unter unterschiedlichen Vorwänden Zahlungen in Form von Apple-Guthabenkarten.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang: Beim Love Scamming nehmen die Täter meist über soziale Netzwerke Kontakt zu alleinstehenden Personen auf und versuchen, eine meist romantische Beziehung aufzubauen. Ziel dieser Betrüger ist es, durch das Vorgaukeln starker Gefühle das Gegenüber emotional so zu beeinflussen, dass es finanzielle Zuwendungen überträgt. Sobald der Betrug auffällt oder keine Zahlungen mehr erfolgen, wird der Kontakt abgebrochen. Die Täter agieren dabei in den meisten Fällen aus dem Ausland.

Die Polizei rät grundsätzlich, keinem Menschen, den man nicht persönlich kennengelernt oder gesehen hat, Geld zu überweisen oder auf sonstige Forderungen einzugehen. Gerade im Internet nutzen Betrüger die Gutgläubigkeit ihrer Mitmenschen aus. Wenn online Geld von Ihnen gefordert wird, bleiben Sie misstrauisch und hinterfragen Sie die Forderung kritisch. Vertrauen Sie sich Familienangehörigen oder Freunden an und wenden Sie sich im Zweifel an die Polizei.

Sollten Sie Opfer eines solchen Betrugs geworden sein, empfiehlt die Polizei, alle Chatverläufe, E-Mails und dergleichen zu sichern und Strafanzeige zu erstatten.

Ausführliche Informationen zum Thema finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/scamming/. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell