Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ford kollidiert mit Pedelec: Unfall im Kreuzungsbereich Alleestraße/Richard-Wagner-Straße

Hamm-Mitte (ots)

Nach einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Alleestraße / Richard-Wagner-Straße am Samstagabend, 7. März, gegen 22.30 Uhr, wurde ein 73-jähriger Pedelec-Fahrer mit leichten Verletzungen in ein Hammer Krankenhaus eingeliefert.

Der Mann aus Hamm war mit seinem Pedelec auf dem südlichen Radweg der Alleestraße in östlicher Richtung unterwegs, als er im Einmündungsbereich zur Richard-Wagner-Straße mit dem Ford einer 34-Jährigen zusammenstieß.

Die Ford-Fahrerin aus Hamm befuhr die Alleestraße ebenfalls in östliche Richtung und beabsichtigte, nach rechts in Richtung Süden in die Richard-Wagner-Straße abzubiegen.

Durch den Zusammenstoß stürzte der Pedelec-Fahrer zu Boden und verletzte sich leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

