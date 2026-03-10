Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Sachbeschädigungen an Schule

Hamm-Heessen (ots)

Unbekannte Tatverdächtige verschafften sich in der Zeit zwischen am Freitag, 6. März, 17 Uhr und Montag, 9. März, 9.25 Uhr unbefugten Zugang zum Gelände von einer Förderschule an der Glückaufstraße. Vor Ort beschädigten die Unbekannten ein Fenster einer Sporthalle sowie Rolläden von zwei Schulcontainern.

Hinweise zu den Sachbeschädigungen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell