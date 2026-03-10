PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Dönerimbiss: Bargeld und Fleischmesser entwendet

Hamm-Mitte (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Zeit von Sonntag, 8. März, 22.30 Uhr, und Montag, 9. März, 12 Uhr, in einen Dönerimbiss an der Roonstraße ein.

Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Geschäftsräumen, indem sie die Eingangstür aufhebelten. Im Anschluss wurden die Geschäftsräume durchsucht.

Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Unbekannten ein Fleischmesser, diverse Getränkedosen und Bargeld im dreistelligen Bereich. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zu dem Einbruch oder zu verdächtigen Personen entgegen. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 10.03.2026 – 07:41

    POL-HAM: Sachbeschädigungen an Schule

    Hamm-Heessen (ots) - Unbekannte Tatverdächtige verschafften sich in der Zeit zwischen am Freitag, 6. März, 17 Uhr und Montag, 9. März, 9.25 Uhr unbefugten Zugang zum Gelände von einer Förderschule an der Glückaufstraße. Vor Ort beschädigten die Unbekannten ein Fenster einer Sporthalle sowie Rolläden von zwei Schulcontainern. Hinweise zu den Sachbeschädigungen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 14:00

    POL-HAM: Wohnungseinbruchradar Hamm für die Woche vom 2. bis zum 8. März 2026

    Hamm (ots) - In der Woche vom vom 2. bis zum 8. März 2026 gab es im Stadtgebiet ein vollendetes Einbruchsdelikt. Dies geht aus dem "Wohnungseinbruchsradar" der Polizei Hamm hervor. Wichtig ist, aufmerksam zu sein und schon bei geringen Verdachtsmomenten in der Nachbarschaft umgehend den Notruf 110 zu ...

    Ein Dokument
    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren