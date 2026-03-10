Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Dönerimbiss: Bargeld und Fleischmesser entwendet

Hamm-Mitte (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Zeit von Sonntag, 8. März, 22.30 Uhr, und Montag, 9. März, 12 Uhr, in einen Dönerimbiss an der Roonstraße ein.

Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Geschäftsräumen, indem sie die Eingangstür aufhebelten. Im Anschluss wurden die Geschäftsräume durchsucht.

Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Unbekannten ein Fleischmesser, diverse Getränkedosen und Bargeld im dreistelligen Bereich. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zu dem Einbruch oder zu verdächtigen Personen entgegen. (rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell