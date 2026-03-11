PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Peugeot auf Parkplatz beschädigt

Hamm-Rhynern (ots)

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte am Dienstag, 10. März, in der Zeit zwischen 12 Uhr und 19.30 Uhr einen geparkten Peugeot an der Ursulastraße. Das Auto wies diverse Kratzer auf der Beifahrerseite auf. Der entstandene Schaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.

Hinweise zu dem Unfalllverursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

